Rond 2000 aanhoudingen bij eerste dag A12-blokkade, morgen 12:00 uur nieuwe A12-blokkade

Op dinsdag 5 september gaf Rob Jetten tegen het Financieel Dagblad toe dat ‘het bedrag klopt’. Hij doelde daarmee op de jaarlijks 37,5 miljard euro fossiele subsidies uit het onderzoek van SOMO, Oil Change International en Milieudefensie. Verder gaf hij aan dat de regering nog bezig is de omvang ‘in kaart te brengen’. Een opvallend gegeven aangezien het kabinet Balkenende in 2009 al vaststelde dat fossiele subsidies afgebouwd moesten worden, een proces dat in 2025 klaar had moeten zijn.

Mozart op de A12

XR Musicians was aanwezig met 180 muzikanten en een koor. Zij openden de demonstratie met het Dies Irae uit het Requiem van Mozart. Dies Irae betekent ‘Dag van woede’. Celliste Sanne Bijker: “Woede is wel op zijn plaats vandaag, want de overheid investeert nog steeds in fossiele subsidies ten koste van het Mondiale Zuiden en toekomstige generaties. Woede is bovendien een emotie die in beweging brengt, woede zorgt ervoor dat je opstaat en in actie komt. Met deze muziek hopen wij meer mensen in beweging te brengen.”

Hoogleraren in toga

Scientist Rebellion demonstreerde mee met tientallen wetenschappers, waaronder een aantal hoogleraren, waarvan een heel aantal in toga. “Klimaatverandering vereist radicale systeemverandering richting een samenleving die alles op alles zet om deze planeet leefbaar en gezond te houden voor mens, dier en natuur,” aldus Patrick Huntjens, hoogleraar governance van Duurzaamheidstransities, Maastricht Universiteit. “Zolang er sprake is van 37.5 miljard euro aan fossiele subsidies is de overheid onderdeel van het probleem en belangrijkste obstakel op weg naar een duurzame en rechtvaardige samenleving.”

“Dit is de vierde keer dat ik meedoe aan de A12-blokkade met Scientist Rebellion,” aldus Julia Schaumburg, hoogleraar Econometrie, VU Amsterdam. “Ik ben hier als wetenschapper, maar ook, nog belangrijker, als burger die doodsbang is voor een toekomst met voortschrijdende opwarming van de aarde en aantasting van het milieu.”

Brede steun beroepsgroepen

Ook demonstreerden allerlei beroepsgroepen op de A12, waaronder XR Ambtenaren, XR Leraren, XR Zorgprofessionals, XR Therapeuten en de groene boeren van XR Landbouw, de Federatie van Agro-ecologische Boeren en Toekomstboeren.

Woordvoerder Margarita Vossen van XR Zorgprofessionals: “Dit is een slechtnieuwsgesprek, verdere gezondheidsschade moet met spoed worden voorkomen. Een spoedgeval in het ziekenhuis wordt ook niet uitgesteld, onze planeet is in nood en wij moeten nu actie ondernemen.”

– Persbericht Extinction Rebellion