RIP Tom Verlaine

Afgelopen weekend overleed Tom Verlaine, de frontman van punk/new wave band Television, als gevolg van een korte ziekte. Verlaine is 73 jaar oud geworden.

Tom Verlaine werd geboren als Thomas Miller. Hij vernoemde zich naar de Franse dichter Paul Verlaine, destijds heel populair in New Yorkse avant-garde kringen.

In 1973 formeerde hij samen met zijn maatje Richard Hell Television. Verlaine en Hell maakten samen met o.a. Patti Smith (met wie Verlaine nog korte tijd een relatie had), de New York Dolls en Blondie deel uit van de coterie die zich ophield in de legendarische clubs CBGB’s en Max’s, Kansas City. Muzikaal zouden die bands allemaal een heel andere richting opgaan, maar samen gaven ze vorm aan de ontluikende punkscene in New York.

Hell’s heroïnegebruik – dé plaag van de New Yorkse avant-garde – leidde er toe dat Verlaine hem al snel de deur uit bonjourde en verving door Richard Lloyd. In 1975 verscheen Little Johnny Jewel, de eerste single van Television.

Verlaine werd in gelijke delen geïnspireerd door avant-garde jazz, surfgitaristen als Dick Dale en het meer psychedelische werk van Jerry Garcia met de Grateful Dead. Voor de opgeblazen powerblues van Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page had hij geen enkele belangstelling. Het resulteerde in een uniek geluid dat in niets leek op het werk van de gitaargoden van de jaren ’60 en ’70: ruimtelijk, melodieus, soms bijna etherisch van aard en van een ongekende dynamiek.

Het in 1977 verschenen debuutalbum Marquee Moon sloeg in als een bom en geldt tot de dag van vandaag als een klassiek punk/new wave album (ja: in die minder dogmatische tijd noemden we dit ook gewoon punk).

Alles wat Verlaine daarna deed bleef in de schaduw staan van van dit ene magistrale album. Adventure, het tweede album van de band, was nauwelijks minder, maar genereerde nog niet de helft van de aandacht. Hetzelfde gold voor Verlaine’s latere solowerk: het bleef allemaal goeddeels onder de radar van zowel publiek als critici.

Verlaine zélf hoopte vooral herinnerd te worden als de schrijver van (en gitarist op) de titelsong van zijn eerste album. Hierbij, Tom.

I remember

Ooh, how the darkness doubled

I recall

Lightning struck itself

I was listening

Listening to the rain

I was hearing

Hearing something else

Life in the hive puckered up my nights

A kiss of death, the embrace of life

Ooh, there I stand ‘neath the Marquee Moon

Just waiting

I spoke to a man down at the tracks

And I ask him

How he don’t go mad

He said, “Look here, junior, don’t you be so happy

And for heaven’s sake, don’t you be so sad”

Life in the hive puckered up my night

The kiss of death, the embrace of life

Ooh, there I stand ‘neath the Marquee Moon

Hesitating

Well, the Cadillac

It pulled out of the graveyard

Pulled up to me

All they said, “Get in, get in”

Then the Cadillac

It puttered back into the graveyard

Me, I got out again

Life in the hive puckered up my night

A kiss of death, the embrace of life

Over there I stand ‘neath the Marquee Moon

But I ain’t waiting, uh-uh

I remember

How the darkness doubled

I recall

Lightning struck itself

I was listening

Listening to the rain

I was hearing

Hearing something else

Uitgelichte afbeelding: By Photograph by Roberta Bayley. Distributed by Elektra Records. – Scan via Yahoo Japan Auctions. Cropped and retouched by uploader; see upload history below for unretouched original., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96266566