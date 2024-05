Disco met naziteksten tijdens rijkeluisfeestje

Opschudding bij de oosterburen na de publicatie van een video waarin een stel rijkeluiskinderen op het Noordfriese waddeneiland Sylt de nazi uithangen. In de video roepen de jongeren o.a. “Deutschand den Deutschen! Ausländer raus!” (Duitsland voor de Duitsers! Buitenlanders het land uit!). Om elke twijfel over hun politieke voorkeur weg te nemen brengt één van de deelnemers ook nog even de Hitlergroet:

De flapdrol die de Hitlergroet brengt is inmiddels op staande voet onslagen door zijn baas. Good riddance. Hopelijk komt hij nooit meer aan de slag en mag hij de rest van zijn leven met behoud van uitkering de perkjes schoffelen in zijn woonplaats.

Taz meldt dat ook de vrouw die aan het begin van de videoclip in close-up te zien is, op straat gebonjourd is: “Professionele modellenfoto’s van haar uit 2019 en 2021 waren online te vinden. Haar Linked-In profiel is nu ook niet meer beschikbaar. Daar had ze vermeld dat ze studeerde aan de Hogeschool van Hamburg (HAW) en werkte voor influencer Milena Karl.” De vrouw wordt vermoedelijk ook van de HAW geschopt.

Ook Bondskanselier Stolz reageerde snel op de uitspattingen van de upper class kids:

„Solche Parolen sind eklig“ – Bundeskanzler Olaf Scholz zum rassistischen Gegröle junger Menschen auf Sylt. pic.twitter.com/9BOburQudx — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) May 24, 2024

In Löningen (Niedersachsen) deed zich op Pinkstermaandag een soortgelijk incident voor. De politie en de binnenlandse veiligheidsdienst onderzoeken momenteel beide zaken.

Uitgelichte afbeelding: Neonazidemo in Leipzig – By Herder3 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9036277