Richard de Mos belandt in de oppositie

Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos en Rita Verdonk, belandt in de oppositie. Alleen de VVD wil – onder strikte voorwaarden – wel met de partij van De Mos samenwerken. De rest ziet dat niet zitten.

De Mos en partijgenoot Rachid Guernaoui raakten in 2019 in opspraak toen de Rijksrecherche bij hen thuis binnenviel, op verdenking van onder meer corruptie en schending van het ambtsgeheim. De affaire leidde tot de val van het college.

De geur van corruptie die rond Hart van Den Haag hangt verhinderde de Hagenezen niet opnieuw massaal op De Mos en co te stemmen: Hart voor Den Haag is met 9 zetels de grootste partij in de gemeenteraad.

Een coalitie met VVD (8) en D66 (7) lag getalsmatig voor de hand, maar D66 liet al vóór de verkiezingen weten onder geen beding met De Mos in zee te zullen gaan. De VVD wilde in principe wel, maar verbond strenge voorwaarden aan de samenwerking. Zo moesten er o.a. “waarborgen komen om te voorkomen dat ombudspolitiek overloopt in (de schijn van) belangenverstrengeling”. Weinig kans op bij De Mos.

Inmiddels hebben alle andere partijen ook aangegeven niet met Hart van Den Haag in zee te willen gaan. Dat De Mos met de rechtse engnek Gert-Jan Oplaat op kwam draven als informateur, droeg ook al niet bij aan het vertrouwen. Oplaat is in het dagelijks leven pluimveehouder en betitelde dierenactivisten recentelijk nog als “terroristen”.

