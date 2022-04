Reünie Pink Floyd, met protestsong tegen Russische invasie Oekraïne

Pink Floyd heeft voor het eerst in 28 jaar nieuw materiaal op de plaat gezet. Hey Hey, Rise Up! is een protestsong tegen de Russische invasie van Oekraïne. Gelukkig bespaart de band ons het obligate, defaitistische geneuzel van types als Noam Chomsky die Oekraïne het liefst zouden zien capituleren, maar dat niet openlijk durven toe te geven.

Grote afwezige is Roger Waters. Mogelijk omdat Roger en David Gilmour nog steeds gebrouilleerd zijn, mogelijk ook omdat Roger zich niet kan vinden in de expliciete steun voor de Oekraïense oorlogsinspanning. Formeel hebben David en Roger hun ruzie bijgelegd, maar het is een publiek geheim dat de twee elkaar nog steeds niet kunnen luchten of zien.

De song is opgebouwd rond een refrein van de Oekraïense zanger Andriy Khlyvnyuk van de band Boombox, met wie Gilmour een aantal jaren geleden optrad. Gilmour nam contact op met Khlyvnyuk en verkreeg zijn toestemming het refrein in de song te verwerken. Het resultaat is ietwat bombastisch, maar het is voor een goed doel en de Ouverture 1812 is óók bombastisch.

Uitgelichte afbeelding: By National Police of Ukraine – https://www.facebook.com/photo/?fbid=306326834970687&set=pcb.306326908304013 (the whole post), CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116760450