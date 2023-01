Republikeins terrorisme in New Mexico

Solomon Peña, een voormalige Republikeinse kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden in de staat New Mexico, is gisteren opgepakt door de politie van Albuquerque. Hij wordt ervan verdacht het ‘brein’ te zijn achter de beschieting van woningen van diverse Democratische kandidaten.

APD has arrested Solomon Peña for the recent shootings at local lawmakers’ homes. Peña, an unsuccessful legislative candidate in the 2022 election, is accused of conspiring with, and paying four other men to shoot at the homes of 2 county commissioners and 2 state legislators. — APD Chief of Police (@ABQPoliceChief) January 16, 2023



Peña verloor de verkiezingen in november vorig jaar met zo’n 47% verschil van de Democratische kandidaat Miguel Garcia. Een normale kandidaat pakt dan een stoel, gaat zitten en denkt eens rustig na over de reden voor die vernedering. Peña daarentegen besloot de beuk er in te gooien door te claimen dat er sprake was van verkiezingsfraude, inmiddels de standaardprocedure in sommige Republikeinse kringen.

De mislukte kandidaat liet het niet bij woorden. De politie verdenkt hem ervan vier mannen betaald te hebben om de woningen van Democratische kandidaten onder vuur te nemen. Het mag een wonder heten dat daarbij geen doden zijn gevallen: bij de beschieting van de woning van afgevaardigde Linda Lopez vlogen de kogels door de kamer van haar 10-jarige dochter. Bij tenminste één van de beschietingen zou Peña zélf aanwezig zijn geweest.

Peña is overigens geen onbeschreven blad: in 2008 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar wegens een gewapende roofoverval. Ook tenminste één van de mannen die hij inhuurde heeft een flink strafblad, o.a. wegens de handel in drugs en openlijke geweldpleging.

We mogen altijd graag zien hoe extreemrechtse malloten worden opgepakt, dus hieronder de beelden.

Bron: Huffpost

