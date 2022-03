Republikeins politicus roept op tot executie transgenders

Volgens de Republikeinse politicus Robert Foster moeten mensen die opkomen voor transgender rechten door een vuurpeloton geëxecuteerd worden.

Foster tweette dat “degenen die onze kinderen willen groomen en net doen alsof mannen vrouwen zijn tegen de muur moeten worden gezet”.

Blijkbaar valt er politieke winst te behalen met dit soort uitspraken, want tegenover de Mississippi Free Press deed Foster het allemaal nog eens dunnetjes over: “De wet moet worden gewijzigd, zodat iedereen die probeert kinderen seksueel te groomen en/of mannen die zich voordoen als vrouwen in kleedkamers en toiletten met jonge vrouwen te plaatsen, door een vuurpeloton geëxecuteerd wordt”.

In een brief aan Spencer Ritchie, een Republikein die zijn verstand én zijn morele kompas nog niet helemaal kwijt is, fulmineerde Foster tegen goddeloze pedofiele communisten die het land vernietigen zonder dat RINO’s (Republicans In Name Only) als Ritchie een poot uitsteken om dat te verhinderen.

Foster’s Twitteraccount werd een paar dagen geschorst, maar inmiddels is hij weer terug. De voormalige Republikeinse gouverneurskandidaat werd wél gedwongen zijn tweet te verwijderen.

