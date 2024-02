Republikeinen willen een fascistische theocratie

En ze proberen het niet eens meer te verbergen. Op de Conservative Political Action Conference (CPAC) verschenen dit jaar namelijk openlijk racistische en fascistische extremisten, waar die voorheen geweerd werden.

At the Young Republican mixer Friday evening, a group of Nazis who openly identified as national socialists mingled with mainstream conservative personalities, including some from Turning Point USA, and discussed so-called “race science” and antisemitic conspiracy theories.

(…)

Another, Ryan Sanchez, who was previously part of the Nazi “Rise Above Movement,” took photos and videos of himself at the conference with an official badge and touted associations with Fuentes.[een bekende neo-nazi;red]. Other attendees in Sanchez’s company openly used the N-word.(NBC)

En dan bestond de alt-right presentator en politiek commentator Jack Posobiec het op te roepen tot het einde van de democratie in de Verenigde Staten (dat was op 6 januari 2021 niet helemaal gelukt, “grapte” hij), omdat er maar één macht is aan wie gehoorzaamd dient te worden en dat is God. Alsof je een Iraanse ayatollah hoort spreken.

Verder heeft Trump Nikki Haley ruim verslagen in haar eigen staat South-Carolina, in de zin dat Haley geen kans maakte hem te kunnen verslaan. Maar niet zo ruim als je (als Trumpfan) zou hopen, met grofweg slechts een 60% vs 40% overwinning. Van die substantiële minderheid die op Haley stemde zegt bovendien de helft dat ze nooit op Trump zouden stemmen, volgens deze commentator (van nota bene Fox News). Hier staat een uitgebreidere analyse over welke stemmers Trump zou kunnen verliezen, en wordt ook de conclusie getrokken dat er een substantieel deel van Republikeinen bestaat dat wel eens zou kunnen weigeren op Trump te stemmen. Alle hoop is nog niet verloren, zou je dan denken.

Het blijft hoe dan ook spannend, omdat winst en verlies van stemmen op zich niet zoveel zeggen in de Amerikaanse verkiezingen. Vanwege het doorslaggevende belang van de swing states moet je weten wáár die winst of dat verlies plaats vond. Biden had in 2020 weliswaar 7 miljoen stemmen meer dan Trump, maar waar het ging om de meerderheid in het Kiescollege betrof het slechts een flinterdunne meerderheid van 44.000 stemmen… Als Biden er bijvoorbeeld een miljoen stemmen in Californië bij krijgt maakt dat niets uit, want die staat zou hij toch wel winnen. Maar in de swing steeds gaat het vaak slechts om duizenden stemmen.

Erg goed zal ik niet slapen, die nacht van de Amerikaanse verkiezingen in november dit jaar, want dat “het Amerikaanse democratische experiment” bij een herverkiezing van Trump tot een einde zal komen lijkt zeer waarschijnlijk. Met god weet wat voor een gevolgen voor bijvoorbeeld de NAVO en de machtsverhouding tussen de EU en Rusland.

(Foto: Vlag in veld te Holly, Michigan – door Laurent Bruning)