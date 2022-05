Republikeinen gaan voor totaalverbod abortus in VS

Als Roe vs Wade binnenkort daadwerkelijk teruggedraaid wordt, zullen de Republikeinen proberen abortus in de hele VS te verbieden. Dat zegt Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, in een interview met USA Today.

Vorige week lekte een conceptarrest van het door cryptofascisten gedomineerde Hooggerechtshof uit, waarin een vonnis uit 1973 werd teruggedraaid. In dat vonnis, bekend als Roe vs Wade, bepaalde het Hooggerechtshof dat het recht op abortus gegarandeerd wordt door de Amerikaanse grondwet. Conservatieven hebben dat vonnis nooit geaccepteerd, formeel omdat ze het ‘ongeboren leven’ willen beschermen, in werkelijkheid omdat ze het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen niet erkennen.

Op de vraag of een nationaal verbod op abortus bespreekbaar moet zijn, antwoordt McConnell: “Als de uitgelekte mening [van het Hooggerechtshof] de definitieve mening blijkt te zijn, zouden wetgevende instanties – niet alleen op staatsniveau maar ook op federaal niveau – zeker wetgeving uit kunnen vaardigen op dat gebied”. M.a.w: als het aan de Republikeinen ligt is het afgelopen met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen.

Overigens is dit waarschijnlijk nog maar het begin: de conservatieve fascistische columniste Ann Coulter – zelf n.b. een vrouw – pleitte al in 2019 voor het afschaffen van het kiesrecht voor vrouwen. Niet zo moeilijk te verklaren, want vrouwen leggen al sinds de vroege jaren ’60 een sterke voorkeur aan de dag voor de Democraten.

Mocht je nog twijfels koesteren over de vraag waar het dit rechtse plebs écht om gaat:

Today in NYC hundreds of pro-abortion folks showed up to counter clinic harassers. You can see the horrifying truth of what anti-abortion extremists really think when one says “your body is mine” pic.twitter.com/icCbVZyCG4

— Read Becoming Abolitionists by Derecka Purnell (@JoshuaPotash) May 7, 2022