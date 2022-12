Republikein stuurt vluchtelingen de tuin van de vice-president in

Dit is het soort politici dat de muil vol heeft over family values (de heiligheid van hun derde huwelijk), over hoe christelijk ze zijn en hoe conservatief.

De gouverneur van Texas laat twee busladingen vluchtelingen los op het terrein van de residentie van vice-president Harris. Op kerstavond (niet dat dit nu zoveel uitmaakt; maar de VS worden momenteel getroffen door een ongekende barre kou, met temperaturen tot -45o‘.

Woorden schieten verder tekort.

It's Christmas Eve and about 50 migrants were dropped off in front of Kamala Harris' residence with the temperature in the teens. Another stunt by Greg Abbott. pic.twitter.com/wUjkxplYmB

Another bus just arrived outside @VP residence. One man tells me that traveled 2 days from Texas and he came from Ecuador. He said he was happy to be here. Bus includes children and women- moved to another bus by aid workers on ground after standing outside briefly in 14 degrees pic.twitter.com/W9JfRCJPNp

— Noah Gray (@NoahGrayCNN) December 25, 2022