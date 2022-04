Op sociale media circuleren beelden van rellen en plunderingen in Shanghai. De inwoners van de Chinese stad zitten sinds 28 maart in een strenge lockdown, na een nieuwe uitbraak van het coronavirus.

China hanteert een strikt zero-covid beleid en de stad ging na de nieuwe uitbraak dan ook vrijwel volledig op slot. Tot grote woede van de inwoners die plotseling geen toegang meer hadden tot basisbehoeften als voedsel en medicijnen. De autoriteiten zegden toe dat niemand honger zou leiden, maar bleken niet in staat zich aan die belofte te houden:

People are starving, these are the only food left for an entire community pic.twitter.com/y6NFu4qNST

— Donna 3.0🎗 (@DonnaWongHK) April 8, 2022