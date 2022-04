Reggaeklassieker du jour: Roast Fish And Corn Bread

Een advies over gezond leven door de onvolprezen Lee Perry, met psychedelische percussie, een koor van loeiende koeien en Sly Dunbar op drums. Roast Fish Collie Weed & Corn Bread was het eerste album waarop Perry zelf alle zang verzorgde. Het was een voor die tijd behoorlijk experimenteel album en platenmaatschappij Island zag – tot grote woede van Scratch – niks in deze boodschap uit een alternatief universum. Speciale aandacht voor het orgel, dat al net zo psychedelisch klinkt als de percussie. Bespeeld door de veel te jong overleden Winston Wright.

Uitgelichte afbeelding: By May be found at the following website: http://www.roots-archives.com/release/240, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=2295170