Reggaeklassieker du jour: Double Barrel

Jeugdsentiment! Een van de allereerste reggaesongs die ik op de radio hoorde, ergens in de héle vroege jaren ’70, ver voordat Bob Marley een grote ster werd. Ik was meteen verkocht. Double Barrel bereikte de eerste plaats op de Britse hitparade en deed het ook goed in Nederland. Geen idee waar de titel naar verwijst, maar van de tekst (“I am the magnificent W-O-O-O” en variaties daarop) moet deze absolute klassieker het ook niet hebben. Ook nog eens historische waarde, want de eerste keer dat drumlegende Sly Dunbar op de plaat te horen was.

Uitgelichte afbeelding: Sly Dunbar – By TimDuncan – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8846931