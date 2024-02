Reggaeklassieker du jour: Do The Reggay

Do The Reggay van Toots and the Maytals uit 1968 wordt vaak beschouwd als de song waarin de term “reggae” voor het eerst gebruikt werd. Het is niet helemaal juist – de term bestond al, maar verwees naar een dans die een tijdje in de mode was op Jamaïca – maar deze song was zó populair dat ze een heel genre definieerde. Toots mist de tekstuele en muzikale diepgang van Bob Marley, Lee Perry en Bunny Wailer, maar wie interesseert dat wat als een song zó vrolijk, levenslustig en dansbaar is als dit juweeltje. Geschreven door Toots Hibbert, geproduceerd door Leslie Kong.

Uitgelichte afbeelding: By Karl Simpson – https://www.flickr.com/photos/karlsimpson/4565306847/in/faves-24788065@N02/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94058280