Red de dieren uit de horrorstallen!

Tot je enkels in de ontlasting. Open wonden op je lichaam. Uitgehongerd en uitgedroogd. Dode soortgenoten om je heen. Het klinkt als een horrorfilm, maar voor duizenden dieren is dit de dagelijkse realiteit. Zij leven op de slechtste veehouderijen van Nederland, waar dierenwelzijnsregels continu worden overtreden. De overheid weet ervan, maar grijpt niet in. Teken de petitie en roep de ministers van Landbouw en Justitie op om deze verwaarloosde dieren te redden uit hun horrorstallen!

Dagelijks ernstige dierenmishandeling

Nederland telt honderden van dit soort veehouderijen. De inspectiedienst NVWA kan ze niet eens allemaal bezoeken. De bedrijven die wél worden gecontroleerd, laten keer op keer ernstige overtredingen zien. In de door ons opgevraagde inspectierapporten zien we verschrikkelijke situaties. Uitgemergelde en doodzieke kalfjes. Schapen die rondscharrelen tussen de ontbindende lichamen van kuddegenoten. Kreupele koeien met open wonden, tot hun enkels in de mest. Kadavers die zo lang blijven liggen dat er maden krioelen over het lichaam. Rottend voer. Geen drinkwater.

Dieren verdienen bescherming

Veel van deze veehouders zijn simpelweg niet in staat om voor hun dieren te zorgen door financiële of psychische problemen. Het is onbegrijpelijk dat deze bedrijven ondanks de slechte zorg gewoon hun dieren mogen houden.

We roepen de ministers van Landbouw en Justitie op om deze dieren te redden uit hun horrorstallen. Help jij de dieren? Teken de petitie!

Lees hier de volledige petitietekst

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan persbericht Dier & Recht