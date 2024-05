Recordtemperaturen in Pakistan, India en Mexico

In Pakistan en India worden weer recordtemperaturen bereikt. In Jacobabad (Pakistan) werd het 51.5C, in Khanpur 50.1C en de inwoners van Sibi mochten zich verheugen in een MINIMUMtemperatuur van 36 graden.

Ook in India was het raak. Alom nieuwe records:

50.5 Churu

49.3 Jhansi

48.5 Narnaul en Pilani

48.2 Rewa

48.1 Rohtak

47.2 Varanasi, een evenaring van het oude record uit 1884.

Mexico zucht al een tijdje onder een ongekende hittegolf. In 19(!) staten werden temperaturen van boven de 45C gemeten. In Oaxaca werd zelfs de 48 graden bereikt, evenals in Vera Cruz:

EXTRAORDINARY HEAT IN MEXICO

19 STATES >45c !

Incredible 48.0C at Valle Nacional, hottest day ever recorded in Oaxaca State

Also stunning 48.0C in Veracruz State

There has never been anything remotely close to this.

Map by SMN pic.twitter.com/DPB32q1SpZ

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 28, 2024