Rechtse populist weggestemd in Slovenië

Het voltrok zich wat in de schaduw van politieke gebeurtenissen elders, maar ook in Slovenië leed populistisch rechts afgelopen weekend een gevoelige nederlaag. De linkse Vrijheidsbeweging van Robert Golob haalde zondag bij de parlementsverkiezingen 34,5 procent van de stemmen. De Sociaal Democratische Partij van zittend premier Ivan Janša kwam niet verder dan 23,6%.

Samen met twee andere linkse partijen beschikt de Vrijheidsbeweging over een comfortabele meerderheid in het parlement. Grote inhoudelijke verschillen zijn er volgens politieke waarnemers niet, het vormen van een stabiele regering zou dan ook geen grote problemen op mogen leveren.

Janša volgde de afgelopen jaren het voorbeeld van zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán. Hij brak de rechtsstaat af, verpatste een deel van de publiek gefinancierde media aan Elon Musk-klonen uit Hongarije (uiteraard geen toeval) en probeerde de financiering van het publieke persagentschap STA stop te zetten.

Golob heeft beloofd Janša’s afbraakpogingen terug te draaien en de corruptie in het land een halt toe te roepen. Dat laatste beloofd élke nieuwe Sloveense premier, dus het is even afwachten of Golob daarmee meer succes gaat hebben dan zijn voorgangers.

Uitgelichte afbeelding: Robert Golob – Autor: FiatMahindra – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116482418