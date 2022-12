Rechtse indoctrinatie op de lagere school

Rechts heeft het graag over woke-propaganda in het hoger onderwijs, maar het verbleekt allemaal bij hetgeen het rechtse plebs zélf uitvreet. Check het onderstaande filmpje, met een grijnzende Lientje Plofkip:



Voor mensen die hebben opgelet komt het niet als een verrassing. Laten we eens kijken wat er in het verkiezingsprogramma van de agro-industrie BBB staat over onderwijs. Goebbels (en Mao) zouden zich de vingers aflikken bij dit indoctrinatieprogramma.

Voedselonderwijs op de basisschool wordt verplicht. Boerderij-educatie is hierin een wezen-lijk onderdeel. In de wet wordt hierover opgenomen, dat de kosten en de arbeid die de ondernemer daar in steekt volledig worden vergoed. Vrijwillige boerderijeducatie wordt beter gewaardeerd. De overheid stimuleert boerburger–communicatie niet alleen in woorden, maar ook in daden en zal dan ook jaarlijks substantieel financieel bijdragen aan boerderijeducatie. In de opleiding van alle docenten wordt een stage bij een onderdeel van de agrarische sector verplicht. Op de opleidingen voor Journalistiek wordt landbouw, visserij en platteland een verplicht vak. Het voortgezet, middelbaar, hoger en universitair agrarisch onderwijs wordt, in samenwerking met het bedrijfsleven, beter gepromoot op basisscholen en voortgezet onderwijs. Alleen dan kan Nederland leidend blijven als Agrarisch Kenniscentrum voor de rest van de wereld en zo helpen te zorgen voor voedselzekerheid in de wereld.

