Rechter houdt gebiedsverbod tegen klimaatactivist Lucas Winnips tijdelijk in stand

Vandaag, op vrijdag 27 januari om 11:45 uur deed de rechter uitspraak in het kort geding dat klimaatactivist Lucas Winnips had aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. De rechter hield het gebiedsverbod A12 van 90 dagen in stand. Advocaat Willem Jebbink: “Met dit gebiedsverbod pakt de Officier van Justitie mijn cliënt zijn demonstratierecht af. In ons wettelijk systeem is geregeld dat alleen de burgemeester dat recht mag inperken. De Officier van Justitie gaat dus zijn boekje te buiten. We eisten daarom de opheffing van het gebiedsverbod omdat een demonstrant niet van tevoren mag worden gediskwalificeerd. Elke demonstratie moet op zijn merites worden beoordeeld. Telkens zal moeten worden afgewogen hoe een demonstratie op een behoorlijke wijze doorgang kan vinden.”

Morgen, op zaterdag 28 januari om 12:00 uur blokkeert Extinction Rebellion voor de vijfde keer de A12 tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. Extinction Rebellion eist een direct einde aan de jaarlijkse 17,5 miljard euro fossiele subsidies.[1] Voor deze vijfde blokkade hebben zich meer dan 1.000 bezorgde burgers aangemeld, ondanks de aanhoudingen op donderdag 19 januari en donderdag 26 januari. Op donderdag 19 januari werd Lucas Winnips rond half negen ’s ochtends op zijn bakfiets klemgereden op de terugweg van het naar school brengen van zijn jongste kind. Hij werd gearresteerd op verdenking van opruiing. Op donderdag 26 januari werden nog eens zes klimaatactivisten gearresteerd, waaronder Jelle de Graaf en Tessel Hofstede. Woordvoerder Lucas Winnips: ‘We bevinden ons in een klimaatnoodtoestand. Toch gooit de regering olie op het vuur met jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies. Het is essentieel dat burgers hiertegen kunnen demonstreren op een plek die ertoe doet. Voor Extinction Rebellion is dat onder meer op de A12, tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Enige overlast voor bijvoorbeeld het verkeer zal geduld moeten worden.’

Buitensporige actie OM zorgt voor grote maatschappelijke ophef

De arrestatie van nog eens zes klimaatactivisten levert veel verontwaardigde reacties op vanuit de samenleving. Talloze burgers en organisaties, maar ook advocaten, politici en BN’ers spraken hun afkeuring uit. Inmiddels wordt naast de vreedzame demonstratie op de A12, met als eis een direct einde aan de jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies, een tweede demonstratie georganiseerd om het demonstratierecht van Extinction Rebellion te beschermen. Tenminste negen directeuren zijn namens hun maatschappelijke organisaties daarbij aanwezig: Nalini Mahesh (Both ENDS), Anna Schoemakers (De Goede Zaak), Bas van Weegberg (FNV), Liset Meddens (Fossielvrij NL), Andy Palmen (Greenpeace NL), Aniek Moonen (Jonge Klimaatbeweging), Donald Pols (Milieudefensie), Michiel Servaes (Oxfam Novib) en Marjan Minnesma (Urgenda). Extra aanmeldingen stromen de hele dag binnen.

