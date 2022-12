Rechter: complotgek David Icke terecht de toegang tot Nederland ontzegd

De Britse complot”denker” David Icke heeft terecht een inreisverbod in Nederland gekregen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem vandaag in een door Icke aangespannen kort geding bepaald.

Icke wilde op 6 november spreken op een samenkomst van de extreemrechtse wappiecoalitie Samen voor Nederland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) legde hem echter een inreisverbod voor twee jaar op. Dat verbod geldt voor het hele Schengengebied, dus niet alleen voor Nederland. De IND vreesde dat Icke’s komst zou leiden tot rellen. De Britse complotgek is een gekende antisemiet en diverse organisaties – waaronder het CIDI – hadden aangekondigd de bijeenkomst van Samen voor Nederland te zullen verstoren.

Volgens de rechter was de angst van IND begrijpelijk. Icke’s komst had waarschijnlijk geleid tot een ernstige verstoring van de openbare orde.

Icke liet zich bijstaan door wappiejurist Jeroen Pols, wat natuurlijk een garantie is voor een nederlaag. Volgens Pols is het inreisverbod “een ontoelaatbare inmenging van het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting”. De rechter v ond dat flauwekul ging daar niet in mee.

