Rebellie tegen de fossiele industrie, 19-24 mei Rotterdam

Honderden jaren van uitbuiting en vernietiging hebben ons naar de afgrond gebracht. Over de hele planeet verliezen mensen hun leefwijze, leefomgeving en levens. Het IPCC-rapport laat zien dat we nog maar drie jaar hebben om het tij te keren. Drie jaar! Overheden en grote bedrijven moeten nu doen wat nodig is om ons te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis en de destructie door de fossiele industrie.

Stop de fossiele industrie!

Donderdag 19 mei:

TIME IS UP! De kick-off is in het hartje van Rotterdam. Dit aangekondigde protest is toegankelijk voor iedereen, er zal géén sprake zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid. Neem je buren, collega’s, grootouders en kinderen mee om kennis te maken met Extinction Rebellion!

We verzamelen vanaf 13:30 bij Rotterdam Centraal op het Stationsplein. Om 14:00 uur trekt het protest dwars door de stad, met onderweg verschillende kunstzinnige performances en activiteiten! Aan het eind is er gelegenheid om samen te eten en zijn er nog veel meer leuke activiteiten, voor zowel nieuwe als ervaren rebellen.

Vrijdag 20 mei:

Er zullen meerdere vreedzame burgerlijk ongehoorzame acties in Rotterdam zijn! Wil je hier graag aan meedoen? Kom vrijdag naar Rotterdam en houd ons Telegram kanaal in de gaten.

Ga je die dag niet actievoeren? Sluit je aan bij het Community Programma en doe mee met leuke panels en workshops of rust en relax met andere rebellen bij de verschillende sociale evenementen.

Zaterdag 21 en zondag 22 mei:

Het Community Programma in Rotterdam staat in het teken van leren, reflecteren en vooral veel plezier hebben samen. Wil je meer leren over XR, de klimaatcrisis of een actietraining volgen? Dit en nog veel meer zal vrijdag en in het weekend mogelijk zijn! Voor het volledige overzicht klik hier of op de Programma knop hierboven!

Maandag 23 mei:

Lokale groepen organiseren acties in hun eigen steden door heel Nederland. Dus ook bij jou in de buurt! De acties zijn gericht op lokale problemen en de fossiele industrie, met extra aandacht voor de subsidies en financiële afhankelijkheid tussen de fossiele industrie, de Nederlandse overheid en andere instanties. Neem contact op met je lokale groep om mee te doen.

Dinsdag 24 mei:

De grote afsluiter! We voeren massaal, vreedzaam en burgerlijk ongehoorzaam actie in Rotterdam.

Een grote disruptieve actie zoals je die van XR gewend bent!

Doe een actietraining, meld je affiniteitsgroep aan en kom naar Rotterdam.