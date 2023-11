Ramen moskee Culemborg ingeslagen

Bij de Imami Azam moskee in Culemborg zijn in de nacht van zaterdag op zondag de ramen ingeslagen. De politie heeft een 41-jarige man uit de gemeente West Maas en Waal aangehouden.

Volgens de politie gaat het om ‘een verwarde man’. Over zijn motieven is nog niets bekend, maar die laten zich natuurlijk niet moeilijk raden. De man is inmiddels overgedragen aan zijn zorgverleners.

Voor de 450 leden tellende geloofsgemeenschap in Culemborg maakt het natuurlijk weinig uit dat de dader psychische problemen heeft. Zij ervaren het – terecht – als een aanslag op hun gemeenschap: “… dit is gewoon een aanslag op ons persoonlijk. Diegene wil ons gewoon pijn doen, de vrede verstoren. Dit moet niet worden afgedaan als een verwarde man. We hebben in het verleden vaker gezien dat er aanslagen worden gepleegd op moslims, maar ook andere geloven en die mensen zijn heel hard gestraft.”

