R.I.P. Arno Hintjens

Arno Hintjens is vandaag op 72-jarige leeftijd overleden. De Belgische zanger overleed aan pancreaskanker, een ziekte waarmee hij al sinds 2019 worstelde.

Hintjens zal voor mij altijd de zanger (en het middelpunt) blijven van TC Matic, een band die de cultstatus helaas nooit ontstegen is. Groot in de Benelux, maar daarbuiten bleef de – dik verdiende – doorbraak uit.

TC Matic werd in 1986 ontbonden, na een niet al te best verlopen tournee met de Simple Minds. In Nederland verloren we Arno Hintjens daarna wat uit het oog, maar in België brak hij toen pas écht door.

In 2019 werd Arno gediagnosticeerd met pancreaskanker. De behandeling leek in eerste instantie goed aan te slaan. Arno ging weer vol enthousiasme (en naar eigen zeggen 20 kilo lichter) touren, totdat corona roet in het eten gooide. In februari 2022 verzorgde hij nog een aantal optredens in Antwerpen, maar zelf wist hij toen eigenlijk al wel dat het een aflopende zaak was: “Misschien is dit mijn laatste optreden…. Mijn moeder is boven…. ‘k gon eur’ misschien één van… Ja, ‘k zal eur gaan bezoeken”.

Arno was een fantastische frontman, maar van Les Zazous, mijn favoriete track van TC Matic kan ik helaas geen live-opname vinden. We zullen het moeten doen met de studioversie:

Arnolds favoriet:



Rhythm of the sea, Charles et les Lulus, 1991

De favoriet van onze Belgische kameraad @kryptokommunist:



La vie est une partouze, 2004

Uitgelichte afbeelding: Door JoJan – Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39158964