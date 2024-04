Goed, u heeft lang genoeg gewacht op meer quill-muziek, nietwaar?

Uw geduld wordt beloond: Big Boy Cleveland floot een hele 78-toerenplaat vol in 1926.



Quill blues

Het instrument met meer dan één pijp heet eigenlijk “quills”. In de uitgelichte afbeelding (by Badagnani at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109890916) speelt Don Flemons van de Carolina Chcocolate Drops er op.