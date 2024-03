PVV: geen extra geld voor betaalbare woningen

De PVV economisch links? Nou…daar vallen wel een paar kanttekeningen bij te plaatsen.

Alleen de PVV, grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen, wil niet dat er meer geld gaat naar woningbouw. Verder reageerden vrijwel alle partijen vandaag positief op Uitvoeringsagenda Wonen, waarmee een brede coalitie van bouwpartijen vraagt om meer geld voor woningbouw. PVV’er Barry Madlener vindt dat huizen juist geld moeten opleveren, verklaarde hij op de Woontop van Aedes.

GL/PvdA, NSC en VVD(!!) reageerden positief, maar volgens Madlener is het allemaal onzin. Sociale huur is te duur, woningen moeten geld opbrengen en er zijn teveel regels. Madlener is (overigens net als Wilders) een objectivist/Randgekkie en dat zullen we weten ook. Geen regels en ruim baan voor projectontwikkelaars. Valt nog mee dat Madlener niet zei dat het woningtekort veroorzaakt wordt doordat er teveel bruine mensen zijn.

Uitgelichte afbeelding: Door Ciell – Eigen werk, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110467432