PVV gaat actie voeren tegen komst azc in Nijkerk, Gelderland

De PVV gaat actie voeren tegen de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Nijkerk (Gelderland). De gemeente wil een bedrijfspand in het dorp Hoevelaken ombouwen tot een onderkomen waarin 350 mensen ondergebracht kunnen worden. PVV-senator en Statenlid Marjolein Faber liet op Twitter weten zich niet in die plannen te kunnen vinden.

Volgens de gemeente gaat het om een noodopvang. Het pand zou 2,5 jaar in gebruik blijven als azc. Een definitieve einddatum kan de gemeente (nog) niet noemen. Volgens de gemeente Nijkerk worden er geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de noodopvang geplaatst en ook geen asielzoekers uit veilige landen.

Volgens Faber laat het bestemmingsplan de verbouwing tot een azc niet toe. Daarnaast is ze bang dat horden vluchtelingen rovend en plunderend door ‘ons mooie dorp’ Hoevelaken zullen trekken. De PVV gaat de komst van de noodopvang dan ook verhinderen. Over het ‘hoe’ liet Faber zich niet uit, maar we herinneren ons de taferelen tijdens de Syrische crisis nog.

We herinneren er graag nog even aan dat Marjolein Faber zélf niet bepaald een onbeschreven blad is. Zo huurde ze voor partijwerkzaamheden een bedrijf in waarvan haar zoon mede-eigenaar is. Die bracht maar liefst 8500 euro in rekening voor het maken van een website.

In september 2019 kwam Faber opnieuw in opspraak toen ze een steekpartij toeschreef aan iemand met ‘een Noord-Afrikaans uiterlijk’, terwijl de dader wit was. Faber wist het natuurlijk veel beter dan de politie en tweette zonder met de ogen te knipperen: ‘Man steekt 3 mensen neer op gezellig terras van De Drie Gezusters in Groningen. Wat u van de media niet mag weten:de verwarde man heeft een Noord Afrikaans uiterlijk (volgens betrouwbare bron) en heeft kennelijk een hekel aan bier’. Excuses voor het verspreiden van deze flauwekul konden er niet af. Volgens Faber was het hooguit een beetje ‘onhandig‘.

