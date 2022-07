PvdA-senaatsfractie stemt waarschijnlijk in met vrijhandelsverdrag CETA

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer zal komende dinsdag vermoedelijk instemmen met de ondertekening van het vrijhandelsverdrag CETA. Dat meldt de Telegraaf.

CETA is een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Het probleem is dat Canadese bedrijven/investeerders in de toekomst de Nederlandse overheid aan kunnen klagen als die beleidsmaatregelen treft die negatief uitpakken voor Canadese bedrijven.

Volgens SOMO en Milieudefensie is het CETA-verdrag weliswaar een vooruitgang vergeleken bij eerdere vrijhandelsverdragen, maar geeft het aandeelhouders en investeerders nog steeds veel te veel macht. Wanneer nationale wetgeving bedrijven strijdig is met hun belangen lees: hun winsten), kunnen ze de staat aanklagen bij een speciaal arbitragehof. Een dergelijke aanklacht gaat volledig buiten de Nederlandse rechter om.

Het merkwaardige is dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer tégen heeft gestemd. Ook het congres van de PvdA sprak zich onlangs uit tegen ondertekening van het verdrag. Overigens schoffeert de PvdA ook nog eens partner-in-wording GL: die partij is een uitgesproken tegenstander van CETA.

