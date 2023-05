Punkklassieker du jour: Never Been In A Riot

Never Been In A Riot is de debuutsingle van de Britse Mekons. The Mekons werden in 1977 opgericht door Jon Langford en Tom Greenhalgh, twee studenten aan de kunstacademie in Leeds. Britse punks mochten altijd graag koketteren met hun liefde voor de arbeidersklasse, maar nogal wat vroege punks waren hoog opgeleid en afkomstig uit een welgesteld middenklassemilieu. De bandnaam ontleende men aan de Mekon, een Venusiaanse superschurk uit de Britse strip Dan Dare.

Never Been In A Riot is een parodie op White Riot van The Clash, een oproep aan witte jongeren eindelijk eens de mouwen op te stropen en de fysieke confrontatie met Het Wettig Gezag te zoeken. Dat is helemaal niks voor de zanger van The Mekons. Die moet tijdens rellen toevallig altijd net naar de wc: “i’m always in the toilet missing out the noise”.

Uitgelichte afbeelding: The Mekons in 2015. Een stuk ouder en wellicht ook wat wijzer – By MisterJayEm – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42969508