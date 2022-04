Punkbands in Rusland spreken zich uit tegen oorlog

Grootschalige demonstraties houden op, maar kleinschalig verzet in Rusland gaat door. Russische punkbands spreken zich uit tegen oorlog in Oekraïne.

Hoewel de grootschalige protesten in Rusland de kop in gedrukt zijn, blijven radicaal linkse activisten zich verzetten tegen oorlog in Oekraïne. Met het gevaar jaren de cel in te gaan staan mensen gewoon met een boek van Tolstoy of Orwell op een plein. Verder gaat de vervolging van anarchisten in Poetins Rusland verder. Een professor politieke filosofie in St Petersburg, die anarchist is en tegen de oorlog, werd gedwongen haar baan aan de universiteit op te zeggen. Een anarchist uit de Krim die in 2018 tot 6 jaar strafkamp werd veroordeeld, wordt nu naar een zware gevangenis gestuurd.

Over het algemeen lijkt het toch dat het grootste deel van de bevolking in Rusland de oorlog steunt. Iets wat door grootschalige propaganda verklaard kan worden en dom chauvinisme. In Nederland zag je ook, toen Nederlandse troepen in Irak werden ingezet, de meeste mensen “onze jongens” toch steunden ondanks dat men zelf tegen de oorlog was.

Punkbands uit Rusland spreken zich ook uit tegen de oorlog in Oekraïne. Het punk-rap duo Moscow Death Brigade die op dit moment op tournee zijn door Europa spreken zich op hun Facebook uit tegen de oorlog.

Een van de grootste rockbands uit Rusland genaamd Pornofilmy sprak zich onomwonden uit tegen de misdaden die Rusland begaan heeft in Bucha. Op hun instagram schreven de veganistische punkerrockers de volgende boodschap samen met foto’s van Bucha:

“Bucha, regio Kiev Vanaf de eerste dagen van de oorlog werd de stad bezet door Russische soldaten. Deze monsterlijke foto’s werden genomen op de dag dat het Russische leger Bucha haastig verliet en honderden geëxecuteerde Oekraïense burgers achterliet. Oude mensen, vrouwen, kinderen. In principe is dit weer een oorlogsmisdaad, maar in feite is het een soort gruweldaad die ik niet begrijp. Ik volg de militaire kroniek nu al een maand, en tegen de achtergrond van alle gedocumenteerde verschrikkingen van deze oorlog, is dit een soort nieuw niveau van fucked up. Er zijn niet genoeg woorden om emoties te uiten. Moskovieten, kun je je voorstellen dat hetzelfde gebeurt, bijvoorbeeld in Khimki of Mytishchi? Bucha is ongeveer dezelfde stad in de buurt van een hoofdstad. En weet u hoeveel van dergelijke Oekraïense steden nu verwoest en verscheurd zijn, en velen zijn gewoon fysiek van de aardbodem weggevaagd? Is het echt mogelijk om deze hel op aarde bewust te ondersteunen? Elke keer dat je die verdomde Z ziet, kijk je naar een hakenkruis. Want dit is het echte fascisme in het centrum van Europa anno 2022. Hoe ze het ook noemen op tv.”

Pornofilmy kwam al eerder in aanraking met de censuur van Poetins Rusland, nadat zij zich uitspraken tegen militarisme en Poetin. In februari werden zij door een rechtbank nog vrijgesproken nadat hun cynische nummer over Poetins Rusland “Kill the poor” als te extremistisch werd bevonden.

Hun mooiste nummer is wellicht het heerlijk melancholisch gezongen “This will Pass” met een schitterende tekst over de beruchte Netwerk zaak in St Petersburg, waarbij antifascisten als terroristen werden veroordeeld.

“All of it will pass, everything passes sometime

In a year, in a day, in an instant

Yesterday’s dictator will lie alone in the morgue

Now just a dead old man

And the doors at Lefortovo will be cut from their hinges

And Russia will rise from its slumber

Like the battered and blown-up Malaysian airplane

Spring will burst into your icy hut

This will definitely pass!

A wet plastic bag on its head

Electric shock marks on its hands

My Russia is behind bars

But trust me

It will pass!

What black times we live in

But in the distance I seem to see

The forgotten light of living hope, so trust me

This will definitely pass”

– Uitgelichte afbeelding: By Stefan Bollmann, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70261378