Protesten tegen de geplande opdeling van West-Papoea

Het koloniale regime in Jakarta wil overgaan tot het opdelen van West-Papua in zes verschillende provincies. De grenzen komen bijna overeen met die uit de tijd van de vorige kolonisator, Nederland. Achter die verdeling zat blijkbaar evenwel geen idee om verdeeldheid te zaaien en daardoor te kunnen heersen. De Nederlandse regering had immers onafhankelijkheid beloofd voor de hele kolonie, indertijd overzees gebiedsdeel genoemd. In december 1961 werd de Nieuw-Guinearaad geïnstalleerd, het volkslied en de vlag in gebruik genomen.



De onafhankelijkheidsbeweging vreest dat de opsplitsing verdere immigratie vanuit Indonesië zal aanmoedigen. Op diverse plaatsen zijn al grote demonstraties geweest tegen het opsplitsingsplan. Ook de thans zittende autonome raden zullen zich naar verwacht tegen de opdeling verzetten. Voor de onafhankelijkheidsbeweging was de huidige splitsing in twee provincies (Papua en Papua Barat) al te veel.