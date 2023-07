Heel Europa zat vroeger vol met privélegers zoals de Wagnergroep, ofwel in het Russisch Группа Вагнера. ‘ Gruppa Vagnera’ (het Russisch kent geen ‘w’). Onze eigen Willem van Oranje bijvoorbeeld huurde links en rechts allerlei gewapende types, die vrijwel alleen bleven zolang eten en betaling goed doorkwamen.

Politieke doelen hadden deze jongens meestal niet. Gewapende particuliere beveiligers zie je nu nog in bijv. Vaticaanstad, genaamd de ‘Zwitserse garde’. En nog op enkele andere plekjes…

Het Brits parlement is er nu helemaal klaar mee. Ze hebben een scherp afkeurend rapport uitgegeven over Wagner. Het kan niet, mag niet, moet niet etc. Beetje boterhoofd, want de eerste na-oorlogse club in deze branche was… jazeker! Brits! Opgericht door luitenant-kolonel David Stirling, die tijdens WO-II de ‘Special Air Service'(SAS) binnen het Britse leger had gesticht. En dat bestaat nog.

Keurige man, zette zich zelfs nog in tegen rassendiscriminatie in Afrika, en bestreed ook (ietsie illegaal, dat wel) stroperij van olifanten via het World Wildlife Fund. Terugkijkend is het duidelijk dat hij zo onze eigenste Bernhard – voorzitter van het WWF – daarbij ontmoet heeft. Ach ja… toen!

In Irak opereerde tijdens de I-oorlog het privéleger Blackwater – Amerikaans en zeker niet koosjer. Het ging dan om geld. Nu heet dat Constellis Holdings, www-constellis-com. Dan weet je ’t wel… Op hun website staat:

‘Secure Success – Our highly trained, impact-driven professionals navigate our customers through diverse environments and guide them to success.’

Ook leuk: ‘Beveiliging voorbij de menselijke beperkingen’ (met foto van hond, herder uiteraard).

De overige foto’s mogen er ook zijn. Wie écht een leuke baan zoekt kan er solliciteren om bewaker in Koeweit te worden.

Het is duidelijk: ondanks regels van o.m. het Internationale Rode kruis en de VN gaan deze jongens voorlopig niet weg. Er zijn er nu tientallen en in het geval van Wagner is het pure maffia: roven, uitbuiten, moorden. En het Britse parlement… voor de vorm wil Jevgeni Prigozjin er wel tien minuten van wakker liggen…

PS: Als we ’t toch over Rusland hebben: de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen wil geen sponsoring van Heineken meer vanwege diens Russische tak. O, zeg ik dan, hadden ze die sponsoring dan? En al die andere bedrijven die in Nederland en ook in Rusland zitten dan? Iglo en rest van Unilever?

PS2: Net als in Borne bouwen ze in Oxford Mini’s. Ehh? Ja hoor, maar alleen elektrische. Bestaan die dan? Jazeker, maar met een batterij die precies past op de plaats van de motor en versnellingsbak. Maar die fabriek sluit ook dit jaar of zo en vertrekt naar China.

