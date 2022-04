Primeur: Wolf in de Noordoostpolder

Ooit, toen het land was en de Zuiderzee nog moest ontstaan, zullen ze er rondgelopen hebben. Maar de Noordoostpolder is nieuw, en daar is een waargenomen wolf dus nog nieuwer. Er was een dode wolf naartoe gesmokkeld, maar deze telt.

Er is een schaap gevonden met een afgebeten kop. Of een wolf dat zou doen is maar helemaal de vraag. Het beeld dat u in het bronbericht ziet illustreert dat het dier intussen aan de (door mensen) bewoonde wereld gewend aan het raken is.

Gefilmd tussen de tulpen in de Noordoostpolder: ‘Dit is onmiskenbaar een wolf’ https://t.co/Nt8HltxYJH — Willy de Koning (@WillyDeKoning) April 23, 2022

