Premier Netanyahu heeft het over een lange oorlog en refereert aan genocide

De Israelische premier Netanyahu heeft zaterdagavond in een rede voor de tv gezegd dat de ”oorlog een nieuwe fase is ingegaan” die lang zal gaan duren. Wat velen echter het meest opviel was zijn referentie naar het bijbelboek Samuel I waar hij zei: ”Gedenk wat Amalek u aangedaan heeft”. Dat komt namelijk neer op regelrechte oproep tot genocide. Niet langer is Hamas alleen de vijand, maar de Palestijnse bevolking van de Gazastrook. Koning Saul krijgt via de profeet de opdracht alle Amalekieten tot de laatste persoon uit te roeien, mannen, vrouwen en kinderen, evenals hun vee. Een verontrustend beeld nu elektriciteit, brandstof, water en voedsel niet meer voorhanden zijn in Gaza en het blind bombarderen van huizen en wijken onverminderd doorgaat.

In Israel werd intussen meer aandacht besteed aan het feit dat Netanyahu probeerde zich vrij te pleiten van schuld door te zeggen dat hij nooit meldingen had gekregen over een militaire opbouw van Hamas, maar intussen de chefs van de militaire inlichtingendienst, Aharon Haliva, en de Shin Bet. Ronen Bar aanwees als schuldigen. Netanyahu kreeg daarvoor scherpe kritiek te verduren van onder meer de vroegere stafchef Ashkenazy, oppositieleider Lapid en minster Gantz. Een woordvoerder weigerde uitleg te geven. Netanyahu trok later een Tweet terug waarin hij dit had gezegd.

In de Gazastrook is de communicatie deels hersteld. De landlijnen werken weer maar de mobiele telefoonlijnen zijn ontzettend zwak en vallen steeds weg. De bombardementen gaan intussen in alle hevigheid door. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid ligt het dodencijfer nu boven de 8.000 maar de cijfers zijn volgens mij veel te laag omdat er nog duizenden onder het puin liggen. UNWRA meldt dat duizenden mensen hebben ingebroken in UNWRA-opslagplaatsen en onder meer zakken met meel en dergelijke hebben meegenomen. Hamas en Israel meldden beide dat bij gevechten twee Israeli’s zijn gewond, volgens Israel is één van hen een officier die zwaargewond raakte door een mortiergranaat. Israel riep gisteren (in het Engels) opnieuw de bevolking van Noord-Gaza op naar het zuiden te gaan, waar het overigens net zo gevaarlijk is. Ook werden pamfletten uitgegooid. Rondom het al-Quds-ziekenhuis werden bommen tot op 50 meter afstand geworpen. Er werd opnieuw gedreigd dat het ziekenhuis gebombardeerd zou worden.

Verder waren er gisteren gigantische demonstraties in Londen, Istanbul, India. Berlijn, en wat kleinere in Dublin en Tel Aviv, terwijl er bovendien weer werd gedemonstreerd op de Westoever in Nablus, Tulkarem, Ramallah, Bethlehem, Hebron en kleinere plaatsen. Tenminste drie Palestijnen werden zaterdag doodgeschoten. Het dodental steeg naar minimaal 112. De bewoners van Khirbet Zanuta, een dorpje behorend tot Masafer Yatta, kreeg intussen in de nacht bezoek van settlers en militairen die zeiden dat ze 24 uur de tijd kregen om te verhuizen. Ongeveer 250 mensen hebben daarop hun spullen ingepakt en zijn vertrokken. Het is het vijfde Palestijnse dorpje dat op deze manier in een paar maanden is verjaagd.

De Palestijnse ”Prisoner Society” meldt dat Israel 1.509 arrestaties heeft verricht op de Westoever sinds 7 oktober en nog eens 600 ex-werknemers uit Gaza. Israel heeft het aantal Palestijnen in Israelische gevangenschap verdubbeld tot ruim 10.000. Daaronder zijn inbegrepen 5.000 Palestijnen die al voor 7 oktober vastzaten, en 4.000 werkers uit Gaza.

Israel heeft al zijn diplomaten uit Turkije teruggeroepen na een rede van Erdoğan op de Palestina-demonstratie van zatedragavond. Erdoğan zei dat hij ”voorbereidingen trof” om aan de wereld kenbaar te maken dat Israel een ”oorlogsmisdadiger is”. Erdoğan verweet verder de westerse naties dat zij ”door hun steun deze oorlogsmisdaden mogelijk maken”.