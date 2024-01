Pools OM opent onderzoek naar tv-station na “grappen” over het naar Auschwitz sturen van migranten

Het Poolse Openbaar Ministerie (OM) stelt een onderzoek naar het rechtse televisiestation TV Republika nadat enkele commentatoren “grapten” dat migranten naar Auschwitz gestuurd moesten worden, of op zijn minst gechipt, “net als honden”. Diverse adverteerders, waaronder Ikea, hebben inmiddels aangekondigd geen advertenties meer te zullen plaatsen op Republika.

Jan Pietrzak, een acteur, meende afgelopen zondag leuk te zijn door een “grap” te maken over de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi’s op Poolse bodem: “We hebben barakken voor immigranten: in Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Stutthof”. Republika heeft inmiddels afstand genomen van Pietrzak’s uitlatingen, maar weigert hem op straat te bonjouren.

TV Republika is een radicaal-rechts tv-station dat dient als spreekbuis voor de nationaal-conservatieve (zoals de neutrale formulering luidt) Recht en Rechtvaardigheid (PiS). De PiS verwierf in 2015 de absolute meerderheid in het parlement en mocht ook de president leveren. De partij gebruikte die positie om de vrije meningsuiting aan banden te leggen en de rechtsstaat uit te hollen.

Ook de media ontsnapten niet aan de aandacht van de PiS. Met publiek geld betaalde zenders werden in een houdgreep genomen en kregen te horen dat ze maar beter de agenda van de PiS konden promoten – or else. Het gevolg was dat de zenders antisemitische complottheorieën gingen verspreiden en – uiteraard – buitenlanders van alles de schuld gaven.

Inmiddels kan de PiS – nu in de oppositie – niet langer dreigen met strafmaatregelen tegen onwillige publieke media, maar privézenders als Republika zijn maar al te zeer bereid dat gat op te vullen. Een beetje uitkijken is het wél: de PiS schoof flink wat geld richting Republika. Nu die bron van inkomsten is weggevallen, is Republika sterk afhankelijk van adverteerders. Als die afhaken heeft de zender op termijn een serieus probleem.

Bron: AP

Uitgelichte afbeelding: Tomasz Sakiewicz, hoofdredacteur van TV Republika – By Elekes Andor – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52551941