Politie zet waterkanonnen in tegen vreedzame klimaatactivisten op A12; meerdere activisten onderkoeld geraakt

Vandaag, op zaterdag 11 maart vanaf 17:00 uur, zet de politie waterkanonnen in tegen vreedzame demonstranten op de A12, meerdere activisten zijn al onderkoeld geraakt. Daarnaast heeft de politie aangekondigd geweld te gaan gebruiken tegen activisten die niet vertrekken. Zeker 3000 mensen protesteerden op de A12 omdat zij een direct einde eisen aan de jaarlijkse 17,5 miljard euro fossiele subsidies.[1] Een noodzakelijke eis, in lijn met de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis. Omdat de regering weigert zijn vernietigende beleid aan te passen, worden de vreedzame demonstranten nu weggespoten.

XR-woordvoerder en UvA-promovendus Anne Kervers: “Dat zoveel mensen bereid zijn op de A12 te blijven zitten terwijl de politie waterkanonnen inzet laat zien hoe groot de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis is. Deze winter zitten mensen in koude huizen met onbetaalbare energierekeningen terwijl de fossiele industrie woekerwinsten binnenharkt. De aarde is al zeker 1,2 graden opgewarmd, klimaatrampen slaan keihard toe. Vooral in het Mondiale Zuiden kampen mensen met extreme overstromingen en stormen, langdurige droogte en hongersnood, hittegolven en verlies van land door zeespiegelstijging. Toch ‘stimuleert’ onze regering de fossiele industrie jaarlijks met 17,5 miljard euro fossiele subsidies.”

Beethovens zevende symfonie op de A12

Bij aanvang van de blokkade werden A12-demonstranten verrast met een klassiek concert. Zo’n zestig musici speelden Beethovens zevende symfonie. “De natuur is een grote inspiratiebron voor componisten. Alles vind je erin terug; harmonie, dissonanten, ritme en vorm. Wij zijn systematisch bezig deze balans te verstoren. Dat moet stoppen. We moeten weer gaan luisteren,” aldus violist Vera Beths.

– Persbericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend