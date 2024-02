Politie is terreurboeren spuugzat

Ook/zelfs (doorstrepen wat niet gewenst is) de politie is de terreurboeren spuugzat. De gezamenlijke politiebonden hebben minister Yesilgöz opgeroepen eindelijk eens op te treden tegen de trekkerterroristen.

Gisteren was het weer goed raak. Boeren gooiden afval op de weg, staken asbest in de fik en blokkeerden diverse wegen. Er is echt geen enkele andere groep van wie dit soort asociale gedrag getolereerd wordt. Waarom we het van boeren wél pikken is me een raadsel.

Misschien dat de trekkerterroristen nu eindelijk hun hand overspeeld hebben. De politie heeft eindelijk gedaan wat ze moet doen en twee boeren opgepakt. Ze worden verdacht van het dumpen van afval en brandstichting op de snelweg. Zelfs minister Yesilgöz (Justitie) gaf vandaag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer aan dat ze het wel gezien heeft met de trekkerterroristen. De minister gaat in overleg met politie en OM om te kijken wat ze nodig hebben om de boerenacties te stoppen. Pantserwagens lijken me een goed begin.

Uitgelichte afbeelding: trekkerterroristen in Amsterdam – By Ciell – Eigen wurk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84865735