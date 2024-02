Poetin-criticus Navalny vermoord in gevangenis

Poetin-criticus Aleksej Navalny is in de gevangenis overleden vermoord. Volgens de gevangenisautoriteit werd Navalny na een wandeling onwel. Hij zakte ineen en overleed kort daarop.

Critici van tsaar Vlad I worden over het algemeen niet oud. In het verleden vielen ze vaak van tien hoog uit een toevallig openstaand raam, maar de laatste tijd zijn andere methoden meer in zwang.

Poetin heeft al eerder geprobeerd Navalny te vermoorden. In 2020 kreeg hij tijdens een vlucht in Rusland het zenuwgif novitsjok toegediend. Blijkbaar had de Russische veiligheidsdienst de dosis verkeerd ingeschat, want Navalny wist te herstellen. Daar moest hij wél voor naar Berlijn reizen. Een verblijf in een Russisch ziekenhuis had ongetwijfeld een andere afloop gekend.

Na zijn herstel vloog Navalny terug naar Rusland, waar hij onmiddellijk werd opgepakt. Hij werd veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf en belandde uiteindelijk in een strafkolonie in het uiterste noorden van Siberië, waar hij is vermoord.

Uitgelichte afbeelding: Door Michał Siergiejevicz – Oppositionist eyes looking to the sky, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99258073