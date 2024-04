Plotse stijging van oceaantemperatuur verpulvert eerdere records: wat is er aan de hand?

Vorig jaar sloeg een piek in de oceaantemperaturen wetenschappers overal ter wereld met verstomming. Wat zijn de oorzaken van die plotse stijging en wat zijn de gevolgen? Zes Australische oceaan- en klimaatwetenschappers lijsten op wat we nu al weten.

In 2023 werden onze oceanen warmer dan ooit tevoren in de metingen. Onze meetinstrumenten bieden 150 jaar aan data, maar dankzij indirecte metingen kunnen we veel verder in het verleden kijken. We kunnen stellen dat de oceanen nu warmer zijn dan ooit eerder in de menselijke beschaving, en zelfs flink daarvoor. Ze zijn nu waarschijnlijk warmer dan in de voorbije honderdduizend jaar. Helemaal onverwacht is dat niet: de oceaantemperaturen zijn al gestaag aan het stijgen door de klimaatverandering en het is dus logisch dat recordjaren vaker voorkomen.

