Pinksterlanddagen 2023

De Pinksterlanddagen zijn een jaarlijks terugkerend evenement voor en door anarchisten, rebellen, en kameraden om samen te komen, netwerken te bouwen, plannen te smeden, en samen tijd door te brengen. Ook dit jaar zal tijdens het pinksterweekend het kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning in Appelscha weer opbloeien met workshops, discussies, en natuurlijk een avondprogramma vol muziek en cultuur. Daarnaast is er voor de kinderen ook een apart kinderprogramma.

Het thema van dit jaar is ‘Storytelling, telling stories of crises and new beginnings’.

In tijden van toenemende economische ongelijkheid, groeiend fascisme, klimaatchaos, individualisering, en surveillance waanzin is het belangrijker dan ooit om elkaar te treffen en ervaringen uit te wisselen, discussies te voeren, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Genoeg verhalen om te vertellen, uit te wisselen, van te leren en daarnaast ook veel praktische zaken. Dit jaar kun je natuurlijk het nu al beroemde of beruchte zaterdagavond spel verwachten, met dit jaar een dystopisch thema! Verder verklappen we hier nog even niets over..

Verder lichten we alvast een tipje van de sluier op voor de onderdelen van dit jaar zoals klimworkshops, Margaret Killjoy, Stop Wapenhandel, Decolonise Sapmi, Good night Imperial Pride en nog veel meer. We zullen de komende tijd meer programma onderdelen bekend maken en we hopen snel het programma online te kunnen zetten. Hou de website en social media daarvoor in de gaten.

Het event wordt gehouden op de anarchistische camping in Appelscha. De camping zit direct naast het bos, wat het ook buiten alle workshops een fijne plek maakt om te wandelen in de natuur of even bij te komen. Er is een kantine waar je vegan bio eten kunt kopen en in de avond verzorgt Rampenplan het eten. Je kunt niet pinnen op de camping, dus het is handig cash geld mee te nemen. Neem je kampeerspullen mee, vergeet ook niet een handig lampje en laat je hond thuis.

De camping en het kampeerveld heeft een ongelijk terrein, voornamelijk gras. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar in het huisje op de camping voor mensen die dit nodig hebben. In het huisje is ook een ruime badkamer met steunen bij het toilet en een douchestoeltje. Mocht je hier gebruik van willen maken, of heb je een vraag over (on)toegankelijkheid, stuur ons dan vooral even een mailtje.

Voor updates over het programma, verder praktische info en al je vragen kun je terecht op onze website, insta of facebook! www.pinksterlanddagen.org