Na het zien van de documentaire MEER (trailer hieronder), hebben een aantal bezoekers besloten om in actie te komen voor de Lutkemeerpolder. Ze roepen iedereen op om op 22 april – Dag van de aarde – te komen picknicken in de polder. Vanaf 14 uur is iedereen van harte welkom om aan te sluiten met een eigen picknick. En je kunt ook altijd iets halen bij boerderij de Boterbloem.

– Uitgelicht: videostill