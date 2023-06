Er is nog geen nieuwsbericht over het verdere lot van kapitein Pia Klemp,die in Italië vervolgd wordt voor het redden van mensen op de Middellandse Zee. In de wereld van 2023 zou zij daar twintig jaar gevangenisstraf voor kunnen krijgen.

Daarom hier haat TEDtalk van ook alweer vier jaar geleden. In het Engels.

– Uitgelichte afbeelding: By Ruben Neugebauer / Sea-Watch.org – Sea Watch, by mail, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81565330