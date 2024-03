Peter Schröder overleden

Via een Facebookbericht van Roel van Duijn vernemen wij van het overlijden van Peter Schröder, socioloog en wat de cultuurgeschiedenis van Nederland betreft: van begin af aan betrokken bij Hitweek en de opvolger Aloha.

Ook was hij betrokken bij Provo en hieraan voorafgaand bij de Ban-de-Bom-acties in Den haag en Amsterdam.

Hitweek was het “alternatieve”tegendraadse twienerblad (een door het blad zelf geïntroduceerde term) van 1965-1969. Het paste bij de nu bijna onvoorstelbare geest van opstandigheid tegen de bestaande orde, begeleid door de bijzondere soundtrack die de jaren zestig leverden. Van Duijn vermeldt overigens ook dat Schröder jazzliefhebber was.

Hij ruste in vrede.