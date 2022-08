Brekend! De opschorting van Jan “Machete” Roos’ twitteraccount is volgens onbevestigde berichten omgezet in een permanente ban. Als dat klopt, is de wereld er vandaag flink op vooruit gegaan. Nu Wierd Duk en Thierry Baudet nog.

Uitgelichte afbeelding: oor User:Roel1943 Roel Wijnants – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13862140