PEN America en Penguin dienen aanklacht in tegen schoolbestuur dat boeken over ras en seksuele geaardheid uit bibliotheken verwijdert

PEN America en uitgeverij Penguin hebben een schooldistrict in Florida voor de rechter gesleept omdat men op aandrang van gouverneur Ron DeSantis boeken over ras en lhbti-rechten uit de schoolbibliotheken heeft verwijderd. Volgens PEN en Penguin schendt het districtsbestuur daarmee de Amerikaanse grondwet. De aanklacht wordt gesteund door een groep schrijvers en een aantal ouders.

De aanklagers eisen dat het districtsbestuur de boeken terugplaatst: Volgens een woordvoerder van PEN America is de verwijdering een gerichte poging de vrijheid van meningsuiting in te perken – wat natuurlijk juist is.

DeSantis – in de wandelgangen ‘Reichstag Ron’ genoemd wordt niet met naam genoemd, maar het is voor iedereen duidelijk dat de aanklacht eigenlijk tegen hém gericht is. De (crypto?)fascistische gouverneur van Florida voert al geruime tijd een campagne tegen alles wat afwijkt van de domrechtse normen over ras en seksuele geaardheid. Inmiddels zijn we daarbij in het stadium beland dat er daadwerkelijk boeken uit bibliotheken verwijderd worden.

De persverklaring van PEN America vind je hier.

Uitgelichte afbeelding: Door Onbekend – United States Holocaust Memorial Museum, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1253020