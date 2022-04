Naziknokploeg Pegida wil donderdag barbecueën bij de Ulu-moskee in Utrecht. Want moslims en varkensvlees en zo.

Knokploeg is inmiddels wat overdreven, want Edwin Wagensvel nog de enige deelnemer aan de acties van Pegida. Of zelfs dat niet: tegenwoordig blijft het meestal bij een persverklaring en is Edwin op het aangekondigde tijdstip nergens te bekennen.

Edwin krijgt het druk, want hij wil tijdens de Ramadan op maar liefst twaalf plaatsen in Nederland demonstreren.

Denk wil dat de burgemeester van Utrecht de barbecue verbiedt. Volgens Edwin is dat een schandalige aantasting van zijn VVMU en het bewijs dat Nederland erger is dan Rusland. Je weet wel: dat land waar andersdenkenden vergiftigd worden of van tien hoog uit een toevallig openstaand raam vallen.

Drie jaar geleden liep een demo van Pegida bij de Ulu-moskee gierend uit de klauw toen buurtbewoners met behulp van vuurwerk duidelijk maakten wat ze van de naziknokploeg vonden. Toen Pegida kort daarop ook in Eindhoven door de politie afgevoerd moest worden om te voorkomen dat er klappen vielen, bekoelde het enthousiasme van het domrechtse plebs voor de door Wagensveld georganiseerde acties aanzienlijk.

Niet al te gewaagde voorspelling: Edwin hoopt dat de demo verboden wordt door de burgemeester, want gratis publiciteit waar hij niks voor hoeft te doen. Bonus: hij kan de martelaar uithangen. Mocht de demo onverhoopt niet verboden worden, zal Edwin zich donderdag op het laatste moment afmelden met de smoes dat hij bedreigd wordt.

