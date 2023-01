Patser Richard de Mos arriveert bij de rechtbank

De aankomst van een maffiabaas bij zijn favoriete restaurant in New York? Close! Het is Richard de Mos die arriveert bij de rechtbank in Rotterdam.

De aankomst van ⁦@RicharddeMos⁩ en ⁦@RachidG⁩ bij de rechtbank in Rotterdam pic.twitter.com/gAOSBCdCF2 — lot van bree (@lotvanbree) January 23, 2023



Het proces tegen De Mos en zijn collega Rachid Gernaoui begint vandaag. De Mos en Gernaoui worden door het OM beschuldigd van corruptie, deelname aan criminele organisaties, schending van het ambtsgeheim, meineed en zo nog wat dingetjes waar ze in Palermo al decennia een einde aan proberen te maken. Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans heeft het OM een sterke zaak.

De Mos zélf ontkent natuurlijk in alle toonaarden schuldig te zijn. Hij heeft niks gedaan en alle politici doen het. Zoiets. Op Twitter kreeg De Mos bijval van de veroordeelde fraudeur ervaringsdeskundige Erik de Vlieger. Of dat je zaak er sterker op maakt is natuurlijk een tweede.

