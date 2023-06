Palestijnen schieten vier kolonisten dood en maken vier gewonden bij de nederzetting Eli

Twee Palestijnse schutters hebben dinsdagmiddag bij de nederzetting Eli op de Westoever vier Israelische kolonisten doodgeschoten en vier anderen verwond, van wie één zeer ernstig, volgens een mededeling van de Israelische Mageen David Adom, de Israelische pendant van het Rode Kruis. De twee aanvallers stopten bij een benzinestation en stapten een hummus-restaurant binnen. Daar schoten zij hun slachtoffers neer. Bij het naar buiten gaan werd nog een man neergeschoten, maar daarop slaagden twee Israeli’s, die zich dichtbij bevonden, er in één van de schutters neer te schieten. De andere slaagde erin te ontkomen in zijn auto, of een auto van de kolonisten, dat was niet helemaal duidelijk.

Volgens het persbureau Al- Quds.com was de doodgeschoten man Muhannad Faleh Shehadeh uit Urif bij Nablus. Hij was een vrijgelaten ex-gevangene en militant van Hamas. Het leger is op zoek naar de andere man en gaf het alarmsignaal af voor een mogelijke terroristische infiltratie van Eli. Het DCO-checkpoint, de noordelijke toegang tot Ramallah, werd gesloten en de beweging van auto’s in- en uit de stad kwam tot stistand, volgens Palestijnse veiligheidsbronnen.

De Israelische minister van Defensie,Yoav Gallant, zal later op de avond een speciale bijeenkomst houden met stafschef Herzl Halevi en de chef van de Veiligheidsdienst Shin Bet, Ronen Bar. Zvi Sukkot, parlementslid van de Nationale Religieuze Partij, zei dat hij zich schaamde dat zoiets gebeurde ”want het leek wel alsof Benni Gantz of Ehud Barak minister van Defensie was”. Minister Bezalel Smotrich zegde een kabinetsvergadering af omdat hij op de plek zelf wilde gaan kijken. Verder was er ook commentaar van de Hamas-beweging die het een reactie noemde op de Israelische misdaden van maandag (in Jenin) en de agressie tegen de Aqsa moskee.

Uitgelichte afbeelding: De nederzetting Eli – By Akivapath at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8048078