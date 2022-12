Palestijn gedood in Deheishe-kamp

Israelische militairen hebben maandagochtend vroeg weer een Palestijn gedood. Dit doodschieten van jonge Palestijnen gebeurt nu vrijwel dagelijks. Omar Manna Fararja (22) werd in de borst geschoten tijdens een salvo op een groep jongeren in het Deheishe-vluchtelingenkamp bij Bethlehem. Daar waren confrontaties uitgebroken nadat een stevige legermacht zich een weg baande in het kamp, en huizen doorzocht en overhoop haalde. Vier mensen werden opgepakt, onder wie de jongere broer van Fararja. Zes anderen liepen schotwonden op in hun benen.

Er werd als reactie op de dood van Omar Fararja een algemene staking uitgeroepen in het district Bethlehem. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid is het aantal Palestijnen dat door toedoen van de Israeli’s is gedood in 2022 nu 212, 52 in Gaza en 160 op de Westoever.