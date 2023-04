Oud-VVD-minister vol lof over radicale klimaatbeweging

Oud-minister Winsemius (VVD!) over Extinctyion Rebellion:

“Ik ben blij verrast door wat Extinction Rebellion doet”, zegt de ex-minister over een burgerinitiatief dat in het oog springt. “Mijn schoondochter was daar een van de eersten en ze is een paar keer opgepakt. Dat gaat allemaal uiterst vriendelijk en dan wordt iedereen vijf kilometer buiten de stad weer losgelaten”, zegt hij gniffelend.

“Extinction Rebellion laat zien dat gevestigde natuur- en milieugroepen een gigantisch gat laten vallen. Waarom doen zij niet wat deze betrekkelijk nieuwe club doet? Als je zit te pitten, doe je niet je maatschappelijke werk. Dat geldt ook voor ons grutto-initiatief. Waarom doen de georganiseerde natuurclubs dat niet? Mobilisation for the Environment en Urgenda doen het zware werk als het gaat over stikstof en het klimaat. Mijn oude club Natuurmonumenten pakt dat estafettestokje te weinig over.”