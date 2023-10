Organiseer u! Nummers 6, eerste helft

De eerste portie nummers 6 in de lijstextravaganza

@dadaland



Jada, Pointer Sisters

Rob:

In de jaren 90 maakte ik samen met theatermaker Fred Delfgauw en decorontwerpster en poppenmaker Kathelijne Monnens een bewerking van Don Quichot. We hebben er een jaar aan gewerkt omdat Fred tijdens de zomer zijn enkel brak. Ik heb de 1600 pagina’s, vertaald door Barber van der Pol, twee keer gelezen en ik heb alleen de alinea over de molens gebruikt. De voorstelling begon met dit muziekstuk, een compositie van Astor Piazzolla. Het zal op mijn begrafenis klinken.



Oblivion, Gidon Kremer

Liz:



Joe Hill, Paul Robeson

Pyt:



And it stoned me, Van Morrison

– Uitgelichte afbeelding: By Unknown author or not provided – U.S. National Archives and Records Administration, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15953481